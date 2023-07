Quatuor Modigliani Auditorium de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Quatuor Modigliani Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 16 mai 2024, Bordeaux. Quatuor Modigliani Jeudi 16 mai 2024, 20h00 Auditorium de Bordeaux Concert de musique de chambre Wolfgang Amadeus Mozart

Quatuor « Milanais » Giuseppe Verdi

Quatuor à cordes Giacomo Puccini

Chrysantemi Elise Bertrand

Quatuor à cordes (création mondiale) Bedrich Smetana

Coréalisation Vibre ! – Festival de quatuors à cordes, Opéra National de Bordeaux

