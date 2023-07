OÜM – Fouad Boussouf La Manufacture CDCN Bordeaux, 16 mai 2024, Bordeaux.

OÜM – Fouad Boussouf Jeudi 16 mai 2024, 20h00 La Manufacture CDCN plein tarif 26€ – tarif réduit 16€ – carte Jeune Bordeaux Métropole 12€ – carte Manuf’ 20€ – carte Manuf’ réduit 12€ – tarif infidèle plein 23€ – tarif infidèle réduit 13€

DANSE

Fouad Boussouf – Le Phare – CCN du Havre Normandie

jeu. 16 mai – 20h / 60 min. – à partir de 7 ans

Oüm, c’est bien sûr Oum Kalthoum, la mythique diva égyptienne dont la voix a bercé l’enfance marocaine de Fouad Boussouf. Mais cette pièce est aussi un hommage à Omar Khâyyâm, ce poète et mathématicien persan du XIe siècle dont « l’Astre d’Orient » popularisa les magnifiques Quartrains célébrant la délectation, l’exaltation et l’amour. Sur scène, (trans)portés par deux musiciens, les six interprètes abolissent les frontières stylistiques pour communier en une transe collective et communicative. Oüm parvient à réunir en une même vibration, en un même bloc de beauté généreuse, l’autofiction et l’universel, le contemporain et l’intemporel, le charme de la nostalgie et l’ivresse du présent.

en coréalisation avec l’Opéra National de Bordeaux

2024-05-16T20:00:00+02:00 – 2024-05-16T21:00:00+02:00

© Eliane Bachini