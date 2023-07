Oüm La Manufacture, CDCN Bordeaux, 16 mai 2024, Bordeaux.

Oüm rend hommage à Oum Kalthoum, diva ultra moderne qui improvisait pendant des heures, s’habillait en homme si elle le souhaitait et à Omar Khayyam, poète persan du XIe siècle qui célébrait l’ivresse, la transe et l’amour. La voix et la puissance de la diva, les recherches du poète mathématicien sur la notion de poids, d’équilibre et de temps, sont pour la danse autant de bases d’inspirations fondatrices et précieuses. Oüm c’est aussi et surtout des corps qui vibrent ensemble au gré des injonctions de la musique live, abolissant les frontières stylistiques, ouvrant la voie à l’improvisation et à l’enivrement tout en explorant la singularité de chaque danseur. Création musicale et poétique, Oüm donne vie à cette transe intemporelle où chant, poésie, danse et musique s’unissent pour célébrer le temps présent.

Production Le Phare – Centre chorégraphique national du Havre Normandie / direction Fouad Boussouf

Coréalisation Centre de Développement Chorégraphique National La Manufacture Bordeaux-la Rochelle,

Opéra National de Bordeaux

