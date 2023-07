Chostakovitch Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 15 mai 2024, Bordeaux.

Chostakovitch Mercredi 15 mai 2024, 20h00 Auditorium de Bordeaux

Concert symphonique

Dmitri Chostakovitch

Symphonie n° 10

Traversée par un souffle épique, la Symphonie n°10 de Chostakovitch est sans doute — avec la Symphonie n° 5 — son œuvre la plus célèbre. Composée principalement lors de l’été et de l’automne 1953, après la mort de Staline, la partition est un camouflé au jdanovisme. L’allegro suffocant paraît traduire l’atmosphère oppressante du régime, alors que le finale enlevé semble célébrer la mort du despote. C’est Keri-Lynn Wilson — ayant récemment dirigé le bijou lyrique du compositeur Lady Macbeth de Mtzensk au Metropolitan Opera de New York — qui galvanise l’ONBA pour ce rendez-vous symphonique entre musique et Histoire.

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2871 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-15T20:00:00+02:00 – 2024-05-15T21:30:00+02:00

