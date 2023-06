Rencontre : Aurélie Bambuck Maison de l’Armateur Le Havre, 7 juin 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

A l’occasion de la sortie du tome 2, l’autrice Aurélie Bambuck dialoguera avec les enfants et les adultes, pour retracer l’histoire de Pacotille et pour dévoiler les coulisses de la création d’une bande-dessinée.

Pacotille est née d’une rencontre entre Aurélie Bambuck et le scénariste Éric Corbeyran. Pacotille, c’est l’histoire de Nzinga, 6 ans, capturée au cours du XVIIe siècle au royaume du Kongo et séparée de sa terre natale et de ses parents. Après une traversée effroyable, elle est vendue comme esclave sur l’île de la Martinique. A l’occasion de la sortie du tome 2, l’autrice Aurélie Bambuck dialoguera avec les enfants pour retracer l’histoire de Pacotille et pour dévoiler les coulisses de la création d’une bande-dessinée.

Tout public – Gratuit, sur réservation conseillée..

2023-06-07 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-07 . .

Maison de l’Armateur Quai de l’Île

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



To coincide with the release of Volume 2, author Aurélie Bambuck will talk to children and adults alike, retracing the history of Pacotille and revealing the behind-the-scenes story behind the creation of a comic strip.

Pacotille was born of a meeting between Aurélie Bambuck and scriptwriter Éric Corbeyran. Pacotille is the story of 6-year-old Nzinga, captured in the 17th century in the kingdom of Kongo and separated from her native land and her parents. After a terrible crossing, she was sold into slavery on the island of Martinique. To coincide with the release of Volume 2, author Aurélie Bambuck will talk to the children about the story of Pacotille, and give a behind-the-scenes look at the creation of a comic strip.

Open to all – Free, booking essential.

Coincidiendo con el lanzamiento del Volumen 2, la autora Aurélie Bambuck hablará con niños y adultos, les contará la historia de Pacotille y les revelará lo que ocurre entre bastidores en la creación de un cómic.

Pacotille nació de un encuentro entre Aurélie Bambuck y el guionista Éric Corbeyran. Pacotille es la historia de Nzinga, una niña de 6 años capturada en el reino del Kongo en el siglo XVII y separada de su patria y de sus padres. Tras una terrible travesía, es vendida como esclava en la isla de Martinica. Coincidiendo con el lanzamiento del Volumen 2, la autora Aurélie Bambuck hablará con los niños sobre la historia de Pacotille y revelará lo que ocurre entre bastidores en la creación de un cómic.

Todas las edades – Gratuito, previa reserva.

Anlässlich der Veröffentlichung von Band 2 wird die Autorin Aurélie Bambuck mit Kindern und Erwachsenen einen Dialog führen, um die Geschichte von Pacotille zu erzählen und einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung eines Comics zu werfen.

Pacotille entstand aus einem Treffen zwischen Aurélie Bambuck und dem Drehbuchautor Éric Corbeyran. Pacotille ist die Geschichte der sechsjährigen Nzinga, die im 17. Jahrhundert im Königreich Kongo gefangen genommen und von ihrem Heimatland und ihren Eltern getrennt wird. Nach einer schrecklichen Überfahrt wird sie auf der Insel Martinique in die Sklaverei verkauft. Anlässlich der Veröffentlichung von Band 2 wird die Autorin Aurélie Bambuck mit den Kindern einen Dialog führen, um die Geschichte von Pacotille zu erzählen und einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung eines Comics zu werfen.

Für alle Altersgruppen – Kostenlos, Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche