Les MiniPouss Main Dans La Main, 20 mars 2023, Béziers. Les MiniPouss Lundi 20 mars, 09h00 Main Dans La Main Le Lieu d’Accueil Enfant(s) Parent(s) Les MiniPouss mettra à disposition, le lundi 20 mars de 9h à 12h, de la pate à modeler naturelle.

On y arrive et on repart quand on veut ! Main Dans La Main 18 rue Albert Arnaud Béziers 34500 Hérault Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T09:00:00+01:00 – 2023-03-20T12:00:00+01:00

