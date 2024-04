CONFÉRENCE « LE BOLÉRO » MAM Béziers, mercredi 15 mai 2024.

CONFÉRENCE « LE BOLÉRO » MAM Béziers Hérault

Sandrine Dalle Poujol, professeure de l’histoire de la danse au Conservatoire Béziers Méditerranée raconte la fabuleuse histoire de cette oeuvre, qui a inspiré Maurice Béjart, par un ballet fascinant de pureté et de puissance. Elle apportera à tous des clefs de lecture, en préparation de la sortie de la résidence de Julien Lestel et du Jeune Ballet Béziers Méditerranée.

Sandrine Dalle Poujol, professeure de l’histoire de la danse au Conservatoire Béziers Méditerranée raconte la fabuleuse histoire de cette oeuvre, qui a inspiré Maurice Béjart, par un ballet fascinant de pureté et de puissance. Elle apportera à tous des clefs de lecture, en préparation de la sortie de la résidence de Julien Lestel et du Jeune Ballet Béziers Méditerranée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 18:00:00

fin : 2024-05-15

Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie mediatheque@beziers-mediterranee.fr

L’événement CONFÉRENCE « LE BOLÉRO » MAM Béziers a été mis à jour le 2024-03-29 par OT BEZIERS MEDITERRANEE