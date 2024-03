CROISIÈRE NATURE CAP AU SUD Béziers, mercredi 15 mai 2024.

Une croisière histoire et nature avec la participation d’un guide naturaliste à bord. Il vous parlera de la biodiversité, de la faune et de la flore du canal du Midi et de notre territoire. Vous parcourrez le côté sauvage du canal jusqu’à Colombiers en passant par l’escalier d’écluses de Fonseranes pour finir sur le célèbre Pont Canal de Béziers avec une vue splendide sur la Cathédrale.

Vous parcourrez le côté sauvage du canal, jusqu’au charmant petit port de Colombiers. Puis ce sera la traversée de l’escalier d’écluses de Fonseranes pour parcourir un dénivelé de 21,5m.

Et enfin vous naviguerez sur le célèbre Pont Canal de Béziers qui traverse la rivière Orb et d’où vous aurez une vue splendide sur la cathédrale. 65 65 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 12:30:00

fin : 2024-05-15

Rue du Canal Royal

Route de Narbonne

Béziers 34500 Hérault Occitanie

