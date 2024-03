FESTIVAL HÉRAULT HÉRAULT PATAPON LA FERME DES ANIMAUX CIE LA FLEUR DU BOUCAN Béziers, lundi 13 mai 2024.

Tout public (dès 8 ans)

Tous les animaux sont égaux… mais certains le sont plus que d’autres. Georges Orwell Sage l’Ancien est le plus âgé des cochons. Un soir, il réunit tous les animaux de la ferme dans la grange et partage son rêve d’un monde égalitaire, dans lequel les humains ne dominent plus les animaux et se gouvernent par eux-mêmes. Ils finissent par se révolter, enfin, et prendre le contrôle de la ferme. Est alors instauré l’Animalisme, où chacun est égal, mais certains plus que d’autres … !

La compagnie La Fleur du Boucan revisite avec malice et désinvolture le célèbre roman d’Orwell. L’être humain et le pouvoir sont explorés ici avec humour et légèreté la métaphore animalière permet d’explorer le thème du politique dans une adaptation ici décalée et avec le théâtre d’objet. Un narrateur, une narratrice, une assemblée d’objets, des personnages qui s’affrontent et une histoire qui sonne comme une mise en garde. Une réflexion passionnante et divertissante pour les enfants ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-13 10:00:00

fin : 2024-05-13

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie

