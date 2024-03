FESTIVAL HÉRAULT HÉRAULT PATAPON LE PETIT CHAPERON ROUGE CIE SYLVAIN HUC Béziers, vendredi 17 mai 2024.

Sylvain Huc revisite le conte du Petit Chaperon Rouge, plongeant dans ses profondeurs pour en révéler une version troublante et charnelle, loin de la narration classique. Il explore la peur à l’aide de lampes torche, craquements, stridences ou vrombissements de disques vinyles bricolés et maltraités. Une interprétation qui s’avère fascinante et jubilatoire.

Tout public (dès 8 ans)

En reprenant Le Petit Chaperon Rouge, créé en 2011 et après 250 représentations,

Sylvain Huc souhaite (re)découvrir les vertiges de ce conte ancestral. Le chorégraphe en trifouille les entrailles pour en danser une version trouble, charnelle et agitée, loin de la narration. En ça, il s’agit d’être bien plus fidèle à la tradition orale d’un conte archaïque, et qu’on imagine assez subversif, qu’à l’interprétation nettement plus mièvre qu’en ont laissé les frères Grimm. Fascinante, irréelle et politique à la fois, cette histoire séculaire est de celles qui œuvrent à susciter peur et jeu, effroi et plaisir.

DISTRIBUTION

Conception Sylvain Huc

Repris et dansé par Constant Dourville et Elena Sevilla

Design sonore, univers sonore et régie son Mathieu Blanc

Re-création et régie lumière Julien Appert

Graphisme Loran Chourrau

Chorégraphie et interprétation originales Sylvain Huc et Cécile Grassin

Univers sonore original Xavier Coriat

Lumières Sylvain Huc et Pierre Masselot

PRODUCTION

Faits & Gestes

Le Petit Chaperon Rouge a été créé en résidence au Foyer à Marminiac (46)

Repris avec le soutien des :

Scène de Bayssan (34), Théâtre des 2 points MJC de Rodez, La Place de la

Danse CDCN Toulouse / Occitanie dans le cadre du dispositif En dehors.

La compagnie Sylvain Huc est soutenue au sein du réseau des Centres de développement. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 10:00:00

fin : 2024-05-17

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie

