Mai du Théâtre Hendaye, 22 mai 2022, Hendaye.

Mai du Théâtre Centre-ville Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye

2022-05-22 – 2022-05-22 Centre-ville Autour du fronton Gaztelu Zahar

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Le festival fêtera en 2022 sa 37ème édition !

Au coeur du festival : des artistes que l’on a envie de vous présenter, des spectacles à ne pas manquer, des places, un public curieux et fidèle, un village festif pour les grands et les petits !

Cette année, on puise dans les ingrédients qui ont fait le succès et la longévité du festival, on remue tout, on cherche et on expérimente avec vous !

Normal, si le festival atteint l’âge de la maturité, sa nouvelle organisation fait ses premiers pas et a envie de s’amuser !!

+33 5 59 48 30 49

dernière mise à jour : 2022-03-21 par