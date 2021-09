La Ciotat Club Convergences 1,Place Evariste Gras Bouches-du-Rhône, La Ciotat Magic Malik quintet jazz association Club Convergences 1,Place Evariste Gras La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le samedi 23 octobre à 21:00

Magic Malik est un artiste que l’on rangera dans la catégorie jazz sans pourtant être certain d’un tel étiquetage! Même si l’improvisation est au cœur de son art, Magic Malik slalome allègrement entre jazz, funk, électro, fusion voire pop avec une souplesse séduisante. Il a parcouru toutes les scènes aussi bien en leader qu’en invité. À la tête du Jazz Association qui compte notamment dans ses rangs le brillant trompettiste Olivier Laisney (Slugged, Oxyd…) et le pianiste toulousain Maxime Sanchez (finaliste de la Monk Competition). MAXIME SANCHEZ piano DAMIEN VARAILLON cbasse STEFANO LUCCHINI batterie OLIVIER LAISNEY trompette MAGIC MALIK flûte Ouverture des portes à 20h Entrée 10€ De 20h à 20h30: 1/4h ciotaden entrée à 5€ sans condition Pass sanitaire Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles. En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne.

2021-10-23T21:00:00 2021-10-23T23:30:00

