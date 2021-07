Gignac-la-Nerthe Gignac-la-Nerthe Bouches-du-Rhône, Gignac-la-Nerthe Magic Family Show Gignac-la-Nerthe Gignac-la-Nerthe Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Gignac-la-Nerthe Bouches-du-Rhône Gignac-la-Nerthe 5 magiciens de talent vous proposent 1h30 de magie, ventriloquie, humour et poésie.



Ali Nouira, Erik Parker, Antonin, Batiste Andreas et Sébastien Fourie, membre de l’équipe de France de Magie vous donnent rendez-vous pour un show inédit.



+33 4 42 77 00 00

Buvette sur place Un moment festif et agréable pour toutes les générations !



Ali Nouira, Erik Parker, Antonin, Batiste Andreas et Sébastien Fourie, membre de l’équipe de France de Magie vous donnent rendez-vous pour un show inédit.



