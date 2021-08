Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil sur Vienne - Sur les bords de la Vienne Vienne, Vouneuil-sur-Vienne Mademoiselle Suzanne, Haut les corps Vouneuil sur Vienne – Sur les bords de la Vienne Vouneuil-sur-Vienne Catégories d’évènement: Vienne

Entre swing et chanson, venez découvrir la voix suave et sensuelle de [**Mademoiselle Suzanne**](https://www.facebook.com/mademoisellesuzann/), osant le féminisme. Sur scène avec l’orchestre complet : Saxophyone, Trompette, Piano, Contrebasse, Batterie, elle vous propose le répertoire de son album “Haut les corps”. Concert Gratuit ! Vouneuil-sur Vienne – Sur les bords de la Vienne Samedi 28 aout – 20h30

Concert en plein air, gratuit

