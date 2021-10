Fontenay-sous-Bois Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Madeleine & Salomon Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

Pour leur nouveau répertoire Eastern spring, le duo Madeleine & Salomon se penche sur la question des libertés et de l’égalité, en allant revisiter le répertoire de la pop musique des années 60/70 du monde méditerranéen, reflet d’une société émancipée, libertaire et égalitaire. Madeleine & Salomon souhaitent revisiter à leur tour, avec leur esthétique minimaliste et les codes de la musique occidentale actuelle, cette pop-folk des années 60/70 du monde mediterranéen. Dans un contexte d’apologie du repli sur soi-même, il leur semble urgent de se souvenir qu’hier, ceux qui avaient pris le soin de se mélanger avaient permis l’émergence de l’une des histoires musicales les plus passionnantes de ces dernières années, un mouvement que certains qualifieront plus tard “d’âge d’or”. Pour leur nouveau répertoire Eastern spring, Madeleine & Salomon se penchent sur la question des libertés et de l’égalité en allant revisiter la pop musique des années 60/70 du monde méditerranéen Le Comptoir 95 rue Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne

