MADE IN QUEEN La Cav’Halle, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, La Fare-les-Oliviers.

MADE IN QUEEN

La Cav’Halle, le vendredi 30 juillet à 19:30

Made in Queen est un groupe de 5 musiciens expérimentés, qui rend hommage au groupe de rock mythique Queen. Made in Queen a qu’une seule ambition, partager avec le public le répertoire intemporel et l’énergie de Queen en interprétant les tubes interplanétaires du groupe, mais aussi ses chansons moins connues à travers tous leurs albums, de Keep Yourself Alive à You Don’t Fool Me. Localisé à Trets dans les Bouches du Rhône, il est composé de Lili au chant, Terence au clavier, Rémi à la basse, Romain à la guitare et Gégé à la batterie. Boissons et petite restauration sur place. Réservation fortement conseillée: 04.90.55.53.08

La Cav’Halle 1021 Quartier des Auberges, 13580 La Fare-les-Oliviers La Fare-les-Oliviers Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-30T19:30:00 2021-07-30T23:00:00