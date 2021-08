Marseille Le Molotov Bouches-du-Rhône, Marseille Mad Sin Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le dimanche 17 octobre à 20:00

Mad Sin est un groupe de psychobilly et punk rock allemand, originaire de Berlin-Ouest. Formé en 1987, il s’inspire du horror punk et des film de série B, avec un style théâtral. Sans abandonner le contenu lyrique psycho-horrifique, leurs arrangements musicaux se sont élargis pour incorporer d’autres variables. Cette attitude explose à travers la combinaison accélérée de rockabilly, punk, white-trash blues et sarcasme ironique. [https://youtu.be/JLQ1hW8duyM](https://youtu.be/JLQ1hW8duyM)

18 / 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T20:00:00 2021-10-17T23:30:00

