Mâcon en famille, spéciale journées du patrimoine Mâcon, 18 septembre 2021, Mâcon.

Mâcon en famille, spéciale journées du patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19 Office de Tourisme 1 Place Saint-Pierre

Mâcon Saône-et-Loire

0 0 EUR En famille, partez à la découverte des secrets de Mâcon et de lieux insolites dont certains sont d’ordinaire inaccessibles. La visite sera rythmée d’expériences ludiques et sensorielles qui amuseront petits (uniquement de 6 à 12 ans) et grands (1 adulte accompagnant maximum).

Cette visite vous donne droit à une entrée au Musée des Ursulines sur présentation de votre billet.

Rendez-vous 15 minutes avant le départ de la visite à l’Office de Tourisme.

info@macon-tourism.com +33 3 85 21 07 07 https://www.billetweb.fr/journees-du-patrimoine-macon-insolite

