EUR 0 0 Pendant trois jours, le centre-ville de Mâcon et les commerçants vont accueillir des auteurs de bandes dessinées. Une nouvelle animation à mettre à l’actif de Mâcon Tendance et de sa présidente, Virginie De Battista. Pour cet événement, une première dans le centre-ville, Mâcon Tendance s’est rapprochée de Bamboo Édition et d’Olivier Sulpice qui a forcément été séduit par ce nouveau festival, organisé en partenariat avec MBA, la Région et la Ville de Mâcon. À ne pas manquer: 28, 29 et 30 octobre.

