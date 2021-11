Nantes MACADAM Loire-Atlantique, Nantes CONCERT-CLUB GRAVATS X ANDROGYNE MACADAM Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

CONCERT-CLUB GRAVATS X ANDROGYNE MACADAM, 27 novembre 2021 23:30, Nantes. MACADAM.

Samedi 27 novembre, 23h30 CONCERT-CLUB GRAVATS X ANDROGYNE * Androgyne incarne une vision absolue de la fête, le culte de l’expérience collective, avec les musiques électroniques comme médium premier.

Fondé en juin 2017, leur collectif est né d’une volonté de partager à Nantes une alchimie nouvelle, où le public est le principal acteur. Producteur d’événements, notamment des fêtes de jour costumées Gloria, Androgyne assure la direction artistique du club de musiques électroniques Macadam à Nantes.

Exigence artistique, lâcher-prise et générosité guident leur initiative. https://androgyne-productions.com/?fbclid=IwAR2cwwm809HOnAQRxmRzNC-3pViEqOx7TGpDEnTu1xarF3aJreV7IlVTy_0 https://www.instagram.com/androgyne_productions/ https://www.facebook.com/androgyne.prod/ *

samedi 27 novembre – 23h30 à 23h59

* MACADAM 17 rue Jules Launey, 44100 Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Crédits :

Détails Heure : 23:30 - 23:59 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu MACADAM Adresse 17 rue Jules Launey, 44100 Nantes Ville Nantes lieuville MACADAM Nantes