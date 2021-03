Toulouse Cité de l'espace Haute-Garonne, Toulouse MaaSci Project Cité de l’espace Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Exposition / Arts plastiques [**Dans le cadre de la Saison Africa 2020**](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/festivals/saison-africa) Exposition en présence de l’artiste Kényane Jacque Njeri, artiste et graphique designer, dont le travail aborde la culture, le féminisme et l’autonomisation des femmes à travers des réalités extra-terrestres projetées. ### Plus d’infos [Site de la Cité de l’Espace ](https://www.cite-espace.com/evenements-a-la-cite/) ![]() ### Infos pratiques Du 22 au 26 juin 2021 Culture Cité de l’espace Avenue Jean Gonord, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

