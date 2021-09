MAAD IN 93 : RENCONTRE IMPROVISEE EDA + RODOLFO MUNOZ Médiathèque Georges-Wolinski — Noisy-le-Grand, 30 septembre 2021, Noisy-le-Grand.

MAAD IN 93 : RENCONTRE IMPROVISEE EDA + RODOLFO MUNOZ

Médiathèque Georges-Wolinski — Noisy-le-Grand, le jeudi 30 septembre à 20:00

**MAAD in 93 / festival de créations musicales / 11 ème édition** Festival itinérant en Seine-Saint-Denis, le Maad In 93 revient pour sa onzième édition vous présenter 17 concerts dans 15 lieux différents. Après cette période sombre et périlleuse, tout le 93 s’agite pour rallumer les salles de concert et donner un grand coup de projecteurs sur de nouvelles créations musicales issues de rencontres d’artistes talentueux.ses. Cette année encore, les salles membres du réseau du MAAD 93 vous proposent de découvrir des rencontres festives et riches en diversités tout aussi flamboyantes que les créatures carnavalesques qui incarnent cette édition. Venez célébrer nos retrouvailles du 17 septembre au 9 octobre. **Jeudi 30 sept. / Eda + Rodolfo Munoz / Rencontre improvisée en partenariar avec BIB93** Une création musicale s’improvise en direct entre deux figures des musiques latines : Ëda et Rodolfo Munoz ! Finalement réuni.e.s au cœur de la Médiathèques de Noisy-le-Grand (le concert a été annulé l’année dernière pour cause de Covid), iels partageront avec le public les premiers accords de leur rencontre. Un duo où les percussions de Rodolfo Munoz, le chant et la contrebasse d’Ëda se répondent. La promesse d’un voyage immobile, où les frontières Colombiennes et Péruviennes sont à portée d’écoute.

gratuit

Médiathèque Georges Wolinski / 30 sept

Médiathèque Georges-Wolinski — Noisy-le-Grand 36 Rue de la République, 93160 Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T20:00:00 2021-09-30T22:00:00