salle Crombecque, le samedi 25 septembre à 14:00

**ATELIER** _Samedi 25 septembre 2021 à la salle Crombecque (Cité Saint-Paul) • A partir de 14h00 • Tout Public • Durée : 2h00 • Gratuit, réservation conseillée. Une animation proposée par l’Atelier Média dans le cadre de Ma Vi(ll)e en vert, le programme d’animations autour de l’environnement et de la citoyenneté._ Suite de l’atelier théorique animé par _Benoit Deveycx_ le samedi précédent, en lien avec le service Espaces Verts de la ville de Carvin. Venez mettre en pratique la taille douce à travers un atelier participatif. _**Cet atelier pratique est animé Benoit Deveycx (**_[_**Jardin des Milenas**_](https://www.jardinsdesmilena.fr/)_**) en partenariat avec le service espace vert de la ville de Carvin. Il fera suite à l’atelier théorique du 18 septembre 2021.**_

salle Crombecque cité St-Paul, 62220 Carvin Carvin Pas-de-Calais

