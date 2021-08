MA VI(LL)E EN VERT | OPÉRATION NETTOYONS LA NATURE Tour d’horloge, 29 septembre 2021, Carvin.

**ENVIRONNEMENT** _Mercredi 29 septembre 2021 au Tour d’horloge de Carvin • A partir de 14h00 • Tout Public • Durée : 3h00 • Gratuit. Une animation organisée par le CESEC et proposée par l’Atelier Média dans le cadre de Ma Vi(ll)e en vert, le programme d’animations autour de l’environnement et de la citoyenneté._ Avec la participation des jeunes du CMJ, les membres du CESEC et les services techniques de la ville, en partenariat avec le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESEC) et Chlorophylle Environnement. Rendez-vous au Parc du Tour d’Horloge. _**Une animation proposée dans le cadre de l’accueil des centres de loisirs et tout public de l’Atelier Média en partenariat avec**_ [_**Eden 62**_](https://www.eden62.fr/)_**.**_

Tour d’horloge chemin du moulin, 62220 carvin Carvin Pas-de-Calais



2021-09-29T14:00:00 2021-09-29T17:00:00