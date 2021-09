Meudon Espace culturel Robert-Doisneau Hauts-de-Seine, Meudon MA MERE EST UN GORILLE, ET ALORS ? Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Ce que souhaite Jonna par-dessus tout, c’est de trouver une famille adoptive… elle accepterait n’importe quel parent qui puisse lui donner de l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat pour être sa nouvelle maman ! ANIMATION DE LINDA HAMBÄCK SUEDE – 2021 – 1H12 – + 4 ANS Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

2021-10-20T14:30:00 2021-10-20T15:42:00;2021-10-23T17:00:00 2021-10-23T18:10:00;2021-10-24T14:30:00 2021-10-24T15:42:00

