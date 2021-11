Ma maison fait clic-clac Médiathèque Le Nautilus, 8 décembre 2021, Villepreux.

Ma maison fait clic-clac

Médiathèque Le Nautilus, le mercredi 8 décembre à 10:30

Frout-frout et pataclac. Oh la drôle de baraque ! Ma maison fait clic, clac ! Quand les bruits de la maison deviennent des chansons et des comptines… Suivons-les ! **_Avec Barbara Glet et Louis Galliot_** À partir de 6 mois Sur réservation

Une aventure du quotidien dans laquelle la contrebasse, la gestuelle et le récit s’unissent pour faire voyager les petites oreilles et les adultes qui les accompagnent.

Médiathèque Le Nautilus 12bis Square des Fêtes, 78450 Villepreux Villepreux Yvelines



2021-12-08T10:30:00 2021-12-08T11:00:00