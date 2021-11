Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin, Manche Ma maison fait clic-clac Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Ma maison fait clic-clac Cherbourg-en-Cotentin, 30 novembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin. Ma maison fait clic-clac EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 40 Avenue de Tourville Cherbourg-en-Cotentin

2021-11-30 17:30:00 17:30:00 – 2021-11-30 EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 40 Avenue de Tourville

Cherbourg-en-Cotentin Manche Les bruits de la maison font des chansons et des comptines. Ils nous racontent des histoires. Suivons-les !

Pour les 0-3 ans. Inscriptions obligatoires à partir du 15 novembre. Les bruits de la maison font des chansons et des comptines. Ils nous racontent des histoires. Suivons-les !

Pour les 0-3 ans. Inscriptions obligatoires à partir du 15 novembre. +33 2 33 20 44 54 Les bruits de la maison font des chansons et des comptines. Ils nous racontent des histoires. Suivons-les !

Pour les 0-3 ans. Inscriptions obligatoires à partir du 15 novembre. EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 40 Avenue de Tourville Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2021-11-03 par

Détails Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Cherbourg-en-Cotentin Adresse EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 40 Avenue de Tourville Ville Cherbourg-en-Cotentin lieuville EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 40 Avenue de Tourville Cherbourg-en-Cotentin