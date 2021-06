Vichères Vichères Eure-et-Loir, Vichères Ma bulle zen dans le Perche Vichères Vichères Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Vichères

Ma bulle zen dans le Perche Vichères, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Vichères. Ma bulle zen dans le Perche 2021-07-02 17:30:00 – 2021-07-02 20:30:00

Vichères Eure-et-Loir Vichères Eure-et-Loir 35 EUR 35 Atelier pour femme, 3h de détente et de déconnexion dans un joli coin de verdure. Développement personnel, relaxation, tirage de cartes et apéritif. Atelier pour femme, 3h de détente et de déconnexion dans un joli coin de verdure. Développement personnel, relaxation, tirage de cartes et apéritif. yvanne.cbe@gmail.com +33 7 83 53 37 28 Atelier pour femme, 3h de détente et de déconnexion dans un joli coin de verdure. Développement personnel, relaxation, tirage de cartes et apéritif. Yvanne Coach dernière mise à jour : 2021-06-22 par OTs du Perche

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Vichères Étiquettes évènement : Autres Lieu Vichères Adresse Ville Vichères lieuville 48.26867#0.91247