Lyon 69002 Lyon Métropole de Lyon Visite guidée PALyon – RUE DE LA RÉPUBLIQUE : GRANDE PERCÉE DE LA PRESQU’ÎLE 69002 Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Visite guidée PALyon – RUE DE LA RÉPUBLIQUE : GRANDE PERCÉE DE LA PRESQU’ÎLE 69002 Lyon, 24 septembre 2021 09:30, Lyon. 24 septembre et 2 octobre 10€/personne sur inscription http://www.promenades-archi-lyon.com VISITE GUIDÉE Sous le Second Empire, le préfet Vaïsse est chargé par Napoléon III, comme Haussmann à Paris, de régénérer le cœur historique de la ville de Lyon. Le premier grand chantier lancé est la rue Impériale, actuelle rue de la République, percée qui relie la place de la Comédie à la place Bellecour, sur un kilomètre. Large de 21 mètres, la grande percée répond à une approche fonctionnelle et commerciale de l’aménagement de la ville capitaliste, tout en déployant une esthétique soignée. Parcourons cette grande artère pour observer son architecture et l’articulation entre la ville ancienne et moderne. 69002 Lyon place Bellecour 69002 Lyon Bellecour Métropole de Lyon vendredi 24 septembre – 09h30 à 12h00

samedi 2 octobre – 09h30 à 12h00

Détails Heure : 09:30 - 12:00 Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu 69002 Lyon Adresse place Bellecour Ville Lyon lieuville 69002 Lyon Lyon