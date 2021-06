Bourg-Saint-Andéol Bourg en transition - Salle communale Ardèche, Bourg-Saint-Andéol L’Utopie des arbres Bourg en transition – Salle communale Bourg-Saint-Andéol Catégories d’évènement: Ardèche

#lutopiedesarbres #évenement Rendez-vous à Bourg Saint Andéol le 22 juin 2021 à 18h pour une représentation de l’Utopie des arbres ! ——————————————————————————————————- ### L’association ESOPE ( Et Si On Parlait Ensemble) et l’association Bourgs en Transition se réunissent pour organiser une manifestation conjointe le 22 Juin 2021 sur la commune de Bourg Saint Andéol dans le cadre du programme d’animation Patrimoine Naturel et Citoyenneté. Cette manifestation a pour objectif de sensibiliser les habitants de cette commune sur la biodiversité. La pièce de théâtre » l’utopie des arbres » de la compagnie Taxi Brousse sera présentée et suivie d’un débat participatif. Mardi 22 Juin 2021 – 18h – Foyer Municipal BOURG SAINT ANDÉOL (07) – Réservation : 06 77 65 68 66

