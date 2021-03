Couëtron-au-Perche Jardins de la Commanderie d'Arville Couëtron-au-Perche L’usage et la symbolique des végétaux révélés par les médiateurs du site Jardins de la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche Catégorie d’évènement: Couëtron-au-Perche

L’usage et la symbolique des végétaux révélés par les médiateurs du site Jardins de la Commanderie d’Arville, 5 juin 2021-5 juin 2021, Couëtron-au-Perche. L’usage et la symbolique des végétaux révélés par les médiateurs du site

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Jardins de la Commanderie d’Arville

Divisé en **quatre carrés** de plantation (plantes des champs, utilitaires, médicinales et potagères), ce jardin médiéval permet de comprendre le **quotidien** des sociétés médiévales : usage du gaillet-gratteron comme substitut de café, emploi des propriétés « **magiques** » du serpolet, utilisation des plantes pour les femmes, rôles de l’”herbe à mille trous”, etc.

Tarif : adulte 5€ ; adolescent (13-17 ans) et étudiant 4€ ; enfant (6-12 ans) 2€ ; gratuit -6 ans

Ils vous proposent une découverte de ce jardin d’inspiration médiévale, à travers l’utilisation et la symbolique de ces plantes au Moyen-âge. Jardins de la Commanderie d’Arville 1, allée de la Commanderie Arville 41170 Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche Arville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T11:00:00 2021-06-05T11:45:00;2021-06-05T15:00:00 2021-06-05T15:45:00;2021-06-05T16:30:00 2021-06-05T17:15:00;2021-06-06T11:00:00 2021-06-06T11:45:00;2021-06-06T15:00:00 2021-06-06T15:45:00;2021-06-06T16:30:00 2021-06-06T17:15:00

Détails Catégorie d’évènement: Couëtron-au-Perche Autres Lieu Jardins de la Commanderie d'Arville Adresse 1, allée de la Commanderie Arville 41170 Couëtron-au-Perche Ville Couëtron-au-Perche