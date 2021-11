Villeparisis Mairie Villeparisis Seine-et-Marne, Villeparisis L’Urbaine Mairie Villeparisis Villeparisis Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Mairie Villeparisis, le samedi 18 décembre à 10:00 Des ateliers sont prévus toute la journée, pour des raisons d’organisation. Inscription en ligne obligatoire, dans la limite des places disponibles Danse Musique Vidéo / Photo Graphisme / Dessin 10h / 12h Breakdance avec Lilian Damango Chant avec Humain Cool Vidéo avec Mahamadou Kanté Graphisme avec Morgan 14h / 16h Krump avec Germain Guitare et arrangements avec Mehdi Ish Photo et vidéo avec Siinapse Graphisme avec Alan & Antoine 16h30 / 18h30 Hip-Hop New style avec Jade Felhman Beatmaking avec Damien Photo et vidéo avec Kopeto Stylisme avec Hossam Présence de l’lnstitut supérieur d’audiovisuel ISA et de Néodance Academy, école de danse urbaine et contemporaine. Shows et spectacles – Entée libre 12h – Ish guitare & Daam music

Inscrivez vous dès maintenant pour participer au contest

Jury : Lilian Damango, Jade Fehlman, Kopeta, Mehdi Ish Récompenses : Danse : Masterclass danse hip-hop experimental breakdance et floorwork + 1 pass culture

Musique : Séance studio d’enregistrement + 1 pass culture Pour la première année, Villeparisis propose une journée des dédiés aux arts urbains à destination principalement des jeunes. Objectif : mettre en avant les possibles professionnalisations, les Mairie Villeparisis mairie Villeparisis Villeparisis Seine-et-Marne

