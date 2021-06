Issy-les-Moulineaux Ciné d'Issy Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Lupin III Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Lupin III Ciné d’Issy, 23 juin 2021-23 juin 2021, Issy-les-Moulineaux. Lupin III

Ciné d’Issy, le mercredi 23 juin à 14:30

Le cultissime «gentleman cambrioleur» Lupin III revient dans une aventure effrénée, pour la première fois au cinéma en France, pour marquer son grand retour au pays de son illustre grand-père ! Il s’associe à la jeune Laëtitia pour faire main basse sur le journal de Bresson, un trésor que même Arsène Lupin n’a jamais réussi à dérober. Alors que Lupin III et ses compagnons se démènent pour dénouer les secrets du fameux journal, ils doivent faire face à une sombre cabale poursuivant d’horribles desseins. Entre pièges mortels, escapades aériennes et abracadabrantes évasions, Lupin et sa bande de casse-cou rivalisent d’esprit et d’audace dans ce long-métrage d’animation qui ravira autant les fans de cette série légendaire créée il a 50 ans par Monkey Punch, que les nouveaux venus de 7 à 77 ans ! Retrouver les aventures du petit-fils d’Arsène Lupin Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-23T14:30:00 2021-06-23T16:03:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Étiquettes évènement : Autres Lieu Ciné d'Issy Adresse 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux