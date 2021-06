L’UNIVERS DES DINOSAURES Pornichet, 28 août 2021-28 août 2021, Pornichet.

L’UNIVERS DES DINOSAURES 2021-08-28 – 2021-08-29 Centre de Congrès de l’Hippodrome 1 avenue de l’Hippodrome

Pornichet 44380

de 10h à 18h.

Notre exposition de dinosaures de petite, grande taille et même taille réelle pour certain !

Des découvertes et des jeux pour toute la famille à partir de 3 ans ! Ponctuées d’animations ludiques entre la trentaine de dinosaures présents, d’une fouille archéologique et de modules pédagogiques.

Un Quiz vous sera remis à l’entrée avec des questions (et quelques pièges) auxquelles il faudra répondre au fil de la visite, afin de gagner votre diplôme du petit Paléontologue !

– Dinosaures robotisés avec bruit sonore

– Dinosaures jusqu’a 6m de haut sur 13m de long

– Casques virtuels

– Bacs de fouille

– Film documentaire

– Quiz pour enfants

Visite libre

Boutique de souvenirs à la fin de la visite.

paiement acceptez chèque ou espèce.

tarifs unique 10€ par personne: Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

Les billets sont en vente uniquement sur place aux heures d’ouverture.

dernière mise à jour : 2021-06-07 par