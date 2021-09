La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire, Nièvre L’Univers de Jules Renard La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

Jules Renard, né le 22 février 1864 est un écrivain et dramaturge français. Il fait ses études à Nevers. Il commence à fréquenter les cercles littéraires à Paris, où il se met à côtoyer les célébrités de l'époque, d'Edmond Rostand, Sarah Bernhardt, Sacha Guitry. Le succès commence à poindre avec le célèbre "Poil de carotte". Jules Renard est décoré de la Légion d'honneur. Membre de l'académie Goncourt en 1907, il continue cependant de se rendre dans la Nièvre. Il décède à Paris le 22 mai 1910.

