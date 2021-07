La turballe Plage des Bretons 44420 La turballe La Turballe, Loire-Atlantique Lundis Sportifs : Yoga Plage des Bretons 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Lundis Sportifs : Yoga Plage des Bretons 44420 La turballe, 2 août 2021-2 août 2021, La turballe. Lundis Sportifs : Yoga

Plage des Bretons 44420 La turballe, le lundi 2 août à 10:00

Organisé par la ville de La Turballe et encadré par l’association Yoga La Turballe. Une séance tout en douceur au rythme de l’air marin. Organisé par la ville de La Turballe et encadré par l’association Yoga La Turballe. Une séance tout en douceur au rythme de l’air marin. Plage des Bretons 44420 La turballe Plage des Bretons 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T10:00:00 2021-08-02T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Plage des Bretons 44420 La turballe Adresse Plage des Bretons 44420 La turballe Ville La turballe lieuville Plage des Bretons 44420 La turballe La turballe