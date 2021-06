Meudon Centre d'art et de Culture Hauts-de-Seine, Meudon L’UN DES NÔTRES (vost) Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

L’UN DES NÔTRES (vost) Centre d’art et de Culture, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Meudon. L’UN DES NÔTRES (vost)

du mercredi 7 juillet au mardi 13 juillet à Centre d’art et de Culture

Après la perte de leur fils, un shérif à la retraite et son épouse, quittent leur ranch pour sauver leur jeune petit-fils des griffes d’une dangereuse famille tenue d’une main de fer par la matriarche. Quand ils découvrent que les Weboy n’ont pas l’intention de laisser partir l’enfant, George et Margaret n’ont pas d’autre choix que de se battre pour réunir enfin leur famille. DRAME / THRILLER DE THOMAS BEZUCHA AVEC KEVIN COSTNER… USA – 2021 – 1H55 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T20:30:00 2021-07-07T22:25:00;2021-07-09T20:30:00 2021-07-09T22:25:00;2021-07-11T14:30:00 2021-07-11T16:20:00;2021-07-13T17:00:00 2021-07-13T18:55:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Centre d'art et de Culture Meudon