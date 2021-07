Meudon Espace jeunesse Val Fleury Hauts-de-Seine, Meudon Ludothèque Espace jeunesse Val Fleury Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Ludothèque Espace jeunesse Val Fleury, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Meudon. Ludothèque

Espace jeunesse Val Fleury, le mardi 27 juillet à 09:30

Du jeu vidéo aux jeux de société, il n’y a qu’un pas que nous vous invitons à franchir lors d’une après-midi à la ludothèque.

Gratuit

Jeu vidéo aux jeux de société Espace jeunesse Val Fleury 2 rue des Grimettes 92190 Meudon Meudon Fleury Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-27T09:30:00 2021-07-27T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Étiquettes évènement : Autres Lieu Espace jeunesse Val Fleury Adresse 2 rue des Grimettes 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Espace jeunesse Val Fleury Meudon