Lucas Humbert – Rando patrimoine Hauts de Bienne, 28 septembre 2021, Hauts de Bienne.

Lucas Humbert – Rando patrimoine 2021-09-28 09:00:00 – 2021-09-28 23:00:00

Hauts de Bienne Jura Hauts de Bienne

Lucas Humbert, accompagnateur en montagne, passionné de montagne, du Jura, vous invite à découvrir les merveilles et lieux secrets du massif jurassien. Une journée alliant randonnée et visite culturelle pour comprendre l’histoire du Haut-Jura. La pipe, le lapidaire sur le sud du massif, l’horloge et la montre du coté de Morez-Bellefontaine.

contact@lucas-humbert-aem.fr http://www.lucas-humbert-aem.fr/

Lucas Humbert, accompagnateur en montagne, passionné de montagne, du Jura, vous invite à découvrir les merveilles et lieux secrets du massif jurassien. Une journée alliant randonnée et visite culturelle pour comprendre l’histoire du Haut-Jura. La pipe, le lapidaire sur le sud du massif, l’horloge et la montre du coté de Morez-Bellefontaine.

dernière mise à jour : 2021-09-20 par