Varennes-Vauzelles Centre Gérard Philipe Nièvre, Varennes-Vauzelles Loupé ! Centre Gérard Philipe Varennes-Vauzelles Catégories d’évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles

Loupé ! Centre Gérard Philipe, 29 septembre 2021, Varennes-Vauzelles. Loupé !

Centre Gérard Philipe, le mercredi 29 septembre à 14:30

Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit : «Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ?» En voilà une bonne question… Découvrez le comment du pourquoi du parce que et d’autres aventures surprenantes. Un univers coloré et cocasse au pays des anti-héros, des histoires truculentes avec de sacrés zigotos. Tout ça raconté en musique par un facétieux duo.

Gratuit

Des histoires hautes en couleurs racontées en musique Centre Gérard Philipe 54 avenue Louis Fouchère 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Château de Véninges Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T14:30:00 2021-09-29T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Varennes-Vauzelles Autres Lieu Centre Gérard Philipe Adresse 54 avenue Louis Fouchère 58640 Varennes-Vauzelles Ville Varennes-Vauzelles lieuville Centre Gérard Philipe Varennes-Vauzelles