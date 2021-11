Digoin Digoin Digoin, Saône-et-Loire Loulou de Georg Wilhelm Pabst Digoin Digoin Catégories d’évènement: Digoin

"Loulou, femme fatale, parvient à épouser le docteur Schön, un riche propriétaire de journaux. Le soir des noces, son mari la surprend avec son propre fils…" Œuvre majeure de Pabst, elle a révélé Louise Brooks qui deviendra, grâce à ce film, une icône du cinéma muet. Présentation de la soirée par la trompettiste Airelle Besson et le pianiste Benjamin Moussay : "Notre démarche pour ce film mythique allemand de

1929 a été d’éviter une simple illustration musicale

afin d’épouser le point de vue subjectif de Loulou.

Ainsi, nous avons souhaité rester au plus près de

ses émotions, n’hésitant pas à ménager des plages

de silence là où la force des images doit l’emporter.

Sur d’autres séquences, un simple fil musical s’est

imposé lorsque Loulou se retrouve seule dans un

tumulte qui lui échappe comme lors de son procès,

