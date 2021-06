Bezons Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons, Val-d'Oise Louise Jallu Quartet Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons Catégories d’évènement: Bezons

Val-d'Oise

Louise Jallu Quartet Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Bezons. Louise Jallu Quartet

Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, le samedi 31 juillet à 20:30

Le 11 mars 1921, Astor Piazzolla naissait. Le 18 mars 2021, nous célébrons un centenaire de tango. Il est particulièrement émouvant d’inviter une toute jeune bandonéoniste, Louise Jallu, à s’éprendre de ce répertoire pour lui offrir une cure de jouvence. Accompagnée par cordes et piano, Louise joue un tango passionné, charnel, avec une fibre inventive des plus inspirée.

8€ la place

dans le cadre de l’opération mon été ma région Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons 162, rue Maurice Berteaux 95870 Bezons Bezons Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T20:30:00 2021-07-31T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bezons, Val-d'Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Adresse 162, rue Maurice Berteaux 95870 Bezons Ville Bezons lieuville Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons