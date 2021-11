Louis Baudel chante Jean Ferrat, Serge Reggiani et Jacques Brel. La Gare de Saint-Juéry, 28 novembre 2021, Saint-Juéry.

**Le dimanche 28 novembre à 17h à la Gare, Louis Baudel, pianiste et interprète, chante Jean Ferrat, Serge Reggiani et Jacques Brel.** Durant plus de 2h, dans un récital plein d’émotion, Louis Baudel reprend les plus belles pages de ces 3 artistes intemporels : Jacques Brel, Serge Reggiani et Jean Ferrat. Lors de la première partie consacrée à Serge Reggiani et Jacques Brel, Louis Baudel aura le plaisir d’interpréter « les Loups », « ma Liberté Sarah », « le Petit Garçon », « Ne me quitte pas », « Les Vieux »,… pour ne citer que quelques titres . La deuxième partie rendra hommage à Jean Ferrat, avec des titres comme « Nuit et Brouillard », « Aimer à perdre la raison », … Un moment à ne surtout pas manquer ! _Réservations en Mairie ou par téléphone au 05.63.76.07.00._ _Les places demandées par téléphone seront réservées pendant 48h, dans l’attente de recevoir le règlement. Passé ce délai, les places seront remises à la vente. Possibilité d’achat sur place le jour de la représentation sous réserve de disponibilité._ _Tarif 10€_ _Pass sanitaire et masques obligatoires_

