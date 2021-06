Lou Tavano Château Rosa Bonheur, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Thomery.

Lou Tavano

Château Rosa Bonheur, le vendredi 30 juillet à 19:00

Lou Tavano, loin d’être une chanteuse de jazz traditionnel, invente un nouveau son, jouant du velours de sa voix pour créer des textures qui s’étirent dans le temps et l’espace. Tout vibre dans cet album, le violoncelle de Guillaume Latil répond à la voix de Lou Tavano, le calme et la tempête alternent… Le public est embarqué dans un véritable ascenseur émotionnel au gré des variations de la chanteuse. Un jazz de chambre volcanique à l’image d’une femme à la corde vocale inclassable. _Musiques de Lou Tavano_ _Avec_ _Lou Tavano – Voix_ _Alexey Asantcheeff – Piano & Voix_ _Guillaume Latil – Violoncelle_ À propos du Festival Rosa Bonheur Créé en 2020, le Festival Rosa Bonheur est une manifestation culturelle pluridisciplinaire qui a pour axe de programmation la création artistique féminine sous toutes ses formes. Quoi de plus évident, dans un lieu qui a vu s’épanouir la célèbre peintre Rosa Bonheur et les talentueuses soeurs Klumpke, que de poursuivre cet héritage en portant la voix des créatrices d’hier et d’aujourd’hui. Tous les vendredis et dimanches, du 2 juillet au 29 août.

Détails des tarifs sur http://www.chateau-rosa-bonheur.fr/

Concert de Jazz de chambre présenté dans le cadre du Festival Rosa Bonheur dédié à la création féminine

Château Rosa Bonheur 12 Rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Thomery Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-30T19:00:00 2021-07-30T20:00:00