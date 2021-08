Lou Marcat d’Antagnac, 1ère édition Antagnac, 6 août 2021, Antagnac.

Lou Marcat d’Antagnac, 1ère édition 2021-08-06 17:00:00 – 2021-08-06 23:00:00 Place derrière la salle des fêtes En plein air

Antagnac Lot-et-Garonne Antagnac

Marché de paysans et artisans locaux. Vente de produits et restauration. Pensez à porter vos couverts complets!

Canard gras ; porc gascon en plein air ; veau bordelais et agneau landais bio ; légumes de plein champs ; pain bio ; fromage de chèvre ; pruneaux et amandes ; tiramisu, profiteroles, crêpes ; glaces artisanales ; gâteaux ; miel et confitures ; vin AOC Bordeaux ; bières artisanales bio ; hydrolats et huiles essentielles ; orchidées ; plantes ; algues ; objets en bois ; savon artisanal ; créations textiles.

+33 5 53 93 08 23

Mairie Antagnac

