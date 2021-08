Couëron Théâtre Boris-Vian Loire-Atlantique, Nantes Lou Casa, Barbara & Brel Théâtre Boris-Vian Couëron Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Lou Casa, Barbara & Brel Théâtre Boris-Vian, 10 décembre 2021, Couëron. 2021-12-10

Horaire : 20:30 21:45

Gratuit : non Tarif : 5€ 10 ans + Ce nouveau répertoire du trio emmené par Marc Casa présente des chansons de Brel jouées en écho à celles de Barbara, dans une relecture contemporaine. L’ensemble trouve une unité, des sensibilités et sensualités inattendues, laissant apparaître les liens artistiques et d’amitiés de ces deux artistes. Après le concert Chansons de Barbara programmé au Théâtre Boris-Vian en novembre 2019, le trio présente son nouveau projet, toujours poignant et incroyablement juste. Théâtre Boris-Vian Rue Jean Rostand Couëron

