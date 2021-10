Gourdon Gourdon Gourdon, Lot Loto de Noël du Comité des Fêtes Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Loto de Noël du Comité des Fêtes 2021-12-29 20:30:00 20:30:00 – 2021-12-29

Gourdon Lot Corbeille spéciale réveillon basée sur les produits alimentaire festifs : plateau de fruits de mer, chapon, dindes, bouteilles de champagne, de vin, repas au restaurant, …

Buvette, pâtisseries, Tombola gratuite. Corbeille spéciale réveillon!

+33 6 88 15 95 01

©Romi_Lado de Pixabay

