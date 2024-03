Loto Club de l’Amitié Coullons, dimanche 10 novembre 2024.

Loto Club de l’Amitié Coullons Loiret

Loto Club de l’Amitié

DIMANCHE 3 MARS 2024

SUPER LOTO organisé par le Club de l’Amitié

Salle polyvalente à partir de 14H30 (ouverture des portes 13H30)

A gagner entre autres: bons d’achat de 400€ 200€ 100€ et 30€, téléviseur 110cm, micro-onde, chaine stéréo, robot pâtissier, blender, yaourtière, crêpière plancha, montre connectée, imprimante, tablette, filets garnis, ménagère, housse de couette, friteuse sans huile double,

et de nombreux autres lots

21 PARTIES

Tarif unique 3€ la carte

Un carton offert à chaque participant

MINI-BINGO: 1€50 5€ les 4: poubelle garnie

Partie supplémentaire Plaque de 3 cartons 2€ lots bons d’achat

BUFFET BUVETTE PARKING

Réservation possible au 06 68 68 30 21 02 38 29 20 71 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-10 13:30:00

fin : 2024-11-10

Salle polyvalente

Coullons 45720 Loiret Centre-Val de Loire

L’événement Loto Club de l’Amitié Coullons a été mis à jour le 2024-02-29 par OT GIEN