Puy-de-Dôme

Cunlhat médiatheque, le mardi 6 juillet à 18:30

Conférence « L’origine de la vie, des microorganismes vivants dans des conditions extrêmes avec Philippe BOUCHARD – Maître de Conférences – Responsable Licence Pluridisciplinaire Sciences et chercheur Laboratoire Microorganismes Génomes et Environnement . Nous profiterons de cette intervention pour reveiller Kate, le blob adopté par la médiathèque de Cunlhat

Cunlhat médiatheque 4, rue St Pierre 63590 Cunlhat Puy-de-Dôme

2021-07-06T18:30:00 2021-07-06T20:00:00

