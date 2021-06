Lorient Lorient 122 rue Lazare Carnot Lorient, Morbihan Pascal Briba Exposition Lorient 122 rue Lazare Carnot Lorient Catégories d’évènement: Lorient

Pascal Briba Exposition Lorient 122 rue Lazare Carnot, 17 juin 2021 13:00-17 juin 2021 18:00, Lorient. 17 juin – 1 juillet, les jeudis Entrée libre olivia-de-aivilo@orange.fr, 06.73.60.58.24, 06.20.88.11.09 Exposition de Pascal Briba L’atelier OOooh! a la joie de reçevoir Pascal Briba du 14 juin au 4 juillet.

Pascal est un artiste fascinant qui manie les couleurs & les regards d’une main de maître.

Il nous a fait le plaisir d’accrocher une soixantaine de pièces pour une exposition haute en énergies positives.

Nous accueillons le public dans le respect des gestes barrière sur rendez-vous le lundi, mardi & mercredi, & en entrée libre de 13h à 18h du jeudi au samedi .

jeudi 24 juin – 13h00 à 18h00

jeudi 1er juillet – 13h00 à 18h00

